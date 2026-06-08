جابر عرض ورسامني في حضور عزيز لمشاريع التطوير في المطار وبحث مع حاكم المصرف في الوضعين المالي والنقدي

عرض وزيرا المالية ياسين جابر والأشغال فايز رسامني، في حضور المدير العام للطيران المدني الكابتن محمد عزيز ومستشار وزير الأشغال هادي موسى، لسبل التنسيق القائم في موضوع مشاريع التطوير وتعزيز قدرات العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وأطر معالجة واقع التحديات القائمة في ظل الظروف الحالية والإجراءات المعتمدة لإدارة حركة المسافرين ونقل البضائع من النواحي الفنية، وفي ما يتصل ما يوفره هذا المطار باعتباره مرفقاً مهماً لتوفير إيرادات للدولة.



وفي شأن مالي، استقبل الوزير جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعقدا اجتماعا مطولا تناول مسألة التنسيق في ما يتصل بالوضعين المالي والنقدي، وسبل حماية استقرارهما.