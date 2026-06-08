وزير المالية يمدد حتى 15 حزيران مهلة التصريح السنوي بضريبة الدخل وتسديدها عن أعمال 2025

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 2026/6/15 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن اعمال سنة 2025 التي تنتهي مهلته الأساسية في 2026/5/31 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.

ويأتي هذا القرار لاتاحة الفرصة امام المكلفين للالتزام بالموجب القانوني تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.

