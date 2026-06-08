رئيس الحكومة اطلع من عطية وقباني على سير العمل في التفتيش المكزي ومجلس الإنماء والإعمار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم، كلا من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، واطلع منهما على سير العمل في التفتيش المركزي ومجلس الإنماء والإعمار.