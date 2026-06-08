الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي

أخبار لبنان
2026-06-08 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار: حماية موقع صور الأثري مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي

دانت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، في بيان، "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف موقع صور الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984، والذي يتمتع أيضاً بالحماية المعززة منذ تشرين الثاني 2024 بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 الخاصين بحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاعات المسلحة".

اضافت: "إن مدينة صور القديمة، التي تختزن أكثر من خمسة آلاف عام من التاريخ الإنساني، تشكل جزءاً أساسياً من التراث الثقافي العالمي، بما تحمله من قيمة تاريخية وحضارية ورمزية استثنائية للإنسانية جمعاء. ومن هذا المنطلق، فإن حماية هذا الموقع ليست مسؤولية لبنان وحده، بل مسؤولية جماعية يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

 وتابعت: "وفي هذا السياق، تعرض الموقع بتاريخ 7/6/2026 لغارات جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة مباشرة عند مدخل الموقع الأثري المعروف بـ"موقع المدينة"، حيث طال القصف مبنىً تاريخياً ومولدات كهربائية ملاصقة للمدخل الرئيسي، إضافة إلى مكاتب المديرية العامة للآثار والجزء الجنوبي الشرقي من الموقع الأثري.وقد أدى الاستهداف إلى وقوع أضرار مباشرة في مدخل الموقع والمباني الإدارية، كما تضررت عناصر أثرية في محيط مكان القصف، من بينها أعمدة وتيجان أثرية. وفي حين يتعذر حالياً تحديد الحجم الكامل للأضرار بسبب الظروف الأمنية، فإن المؤكد هو تعرض الإنشاءات الأثرية للموقع لأضرار فعلية تستوجب إجراء تقييم ميداني شامل فور تأمين الوصول الآمن إليه".

واشارت الى ان "هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي طالت الموقع ومحيطه منذ العام 2024، في تجاهل واضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وقد تصاعدت حدة هذه الاإعتداءات منذ ايار 2026 بعد صدور أوامر بإخلاء كامل مدينة صور، بالتزامن مع غارات استهدفت حي الآثار المجاور مباشرة للموقع الأثري. وفي 7/6/2026، وقع الاستهداف الأخير الذي طال مدخل الموقع والمباني الإدارية وألحق أضراراً مباشرة ببعض العناصر الأثرية داخله. ورغم الشكاوى الرسمية المتكررة من قبل وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار إلى منظمة اليونسكو، ورغم تمتع الموقع بالحماية المعززة، فإن الاعتداءات الإسرائيلية على موقع صور الأثري لا تزال مستمرة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللالتزامات المتعلقة بحماية التراث الثقافي العالمي".

ودعت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار "المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، وجميع الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي، إلى التحرك الفوري والفاعل لضمان حماية موقع صور الأثري وتحييده عن أي أعمال عسكرية أو نزاعات قد تؤدي إلى تدمير هذا المعلم التاريخي الفريد ومحو جزء لا يقدّر بثمن من ذاكرة الإنسانية وتراثه".

أخبار لبنان

الثقافة

المديرية

العامة

للآثار:

حماية

الأثري

مسؤولية

جماعية

يفرضها

القانون

الدولي

LBCI التالي
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني
استجواب تمهيدي لعريمط والحسنيان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-02

وزير الثقافة من موقع عرقة الاثري: من اهم المعالم في الشمال ونواصل العمل لحمايته كلياً

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-14

وزير الثقافة: الحرب ألحقت أضرارا بالمكتبات واتخاذ تدابير لحماية المواقع الأثرية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-20

مقتل كندية وإصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في موقع أثري قرب مكسيكو

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-05

كتاب من وزير الثقافة الى المدير العام لليونسكو: للتدخل الفوري لمنع تدمير قلعة الشقيف الاثرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:32

اليونيفيل: لم نتلق أي معلومات بشأن تحذير حول التحرك على طريق قانا - القاسمية من أي طرف

LBCI
أخبار لبنان
14:11

تقييم سريع للأضرار اعلنه برنامج UNDP كشف اضرارًا تتجاوز 365 مليون دولار أميركي في المباني ضمن بيروت وجبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:00

تضرّر مركز الدفاع المدني في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء استهداف قريب منه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:44

رئيس البرلمان الإيراني: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع

LBCI
أخبار دولية
2026-02-18

وول ستريت جورنال: أميركا بصدد سحب جميع قواتها من سوريا

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

إسرائيل: المعركة مع إيران قد تستمر خمسة أسابيع لتدمير قدراتها الصاروخية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-04

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسيّر فوق بيروت والضواحي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

لبنان ساحة المعادلات الإقليمية والرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

هل يمهّد الضغط الأميركي لوقف شامل للنار في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

السفير الأميركي يبلغ بيروت: وقف إطلاق النار شامل ومشروط بانسحاب مسلحي حزب الله جنوب الليطاني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:50

فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها

LBCI
أخبار لبنان
10:59

رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
04:56

السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:37

كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور

LBCI
أخبار لبنان
07:35

قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب

LBCI
خبر عاجل
23:45

وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

LBCI
خبر عاجل
11:26

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More