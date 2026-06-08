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سلام استقبل وفدا من "الجمهورية القوية" ستريدا جعجع: نؤكد دعمنا الكامل لمواقفه في مجلس الوزراء ولمسار الحكومة
أخبار لبنان
2026-06-08 | 11:51
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سلام استقبل وفدا من "الجمهورية القوية" ستريدا جعجع: نؤكد دعمنا الكامل لمواقفه في مجلس الوزراء ولمسار الحكومة
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"، باسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وضم النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني، أنطوان حبشي، رازي الحاج، غياث يزبك، نزيه متى، وسعيد الأسمر.
وعقب اللقاء، قالت جعجع: "نزور اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام باسم تكتل الجمهورية القوية، لنؤكد دعمنا الكامل للمواقف التي عبر عنها في جلسة مجلس الوزراء، وللمسار الذي تسلكه الحكومة من أجل استعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أرضها وقرارها".
أضافت: "لقد وصل لبنان إلى هذه المرحلة نتيجة سنوات طويلة من مصادرة قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات لا علاقة للبنانيين بها، وما يجري اليوم ليس خيارا سياسيا عاديا، بل فرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية".
وتابعت: "نحن ندعم كل جهد يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف دوامة العنف والحروب، واستكمال تنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمها حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها. لقد تعب اللبنانيون من الحروب والدمار والخسائر، ويتطلعون إلى دولة قوية وقادرة تحميهم وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار".
وختمت: "من هنا، نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان، وفي كل مسعى يعيد للدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر، لأن لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة فعلية تحتضن جميع أبنائها وتحمي مستقبلهم".
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