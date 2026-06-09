فرعية البيئة تابعت درس اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة البيئة، جلسة برئاسة النائبة نجاة عون، وحضور النائب قاسم هاشم، ممثلي وزارات: الدفاع الوطني المقدم منير عقيقي والمقدم أنطوان القزي، الثقافة مديرة الديوان جومانة نخلة، الخارجية والمغتربين السفير جورج بيطار، الطاقة والمياه المهندس كابي دعبول، ممثل المديرية العامة للأمن العام العقيد مازن صقر، ممثلة نقابة المحامين في بيروت المحامية شانتال غوش والخبيرين منال نادر ونازك الدبس، وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.



كما عرضت اللجنة لمناقشة مجمل الملاحظات التي أرسلت من المشاركين في اللجنة الفرعية وأخذ بغالبيتها وستكمل النقاش في جلسات لاحقة.

