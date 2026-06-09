رئيس مجلس الوزراء القطري إستقبل وليد جنبلاط

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.



وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر التطورات في لبنان، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية.