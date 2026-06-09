رئيس مجلس الوزراء القطري إستقبل وليد جنبلاط

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان
الدوحة | 9 يونيو 2026
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي… pic.twitter.com/nFdBLTOD9s
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 9, 2026
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان
الدوحة | 9 يونيو 2026
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي… pic.twitter.com/nFdBLTOD9s