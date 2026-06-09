سلام عرض وبو صعب قضايا تشريعية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السرايا، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتناول البحث عددًا من القضايا التشريعية.