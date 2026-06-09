وزير الاتصالات استقبل السفير الأميركي... عيسى: الشركات الأميركية مهتمّة بالاستثمار في عملية النهوض وإعادة الإعمار بلبنان

استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات.



وخلال اللقاء، نقل السفير عيسى إلى الوزير الحاج "اهتمام الشركات الأميركية بالاستثمار في عملية النهوض وإعادة الإعمار في لبنان، ولا سيما في القطاعات الحيوية ومنها الاتصالات".