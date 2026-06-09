وزير الصحة اطلع بري على الواقع الصحي في ظل التهديدات التي تطال المسعفين والمستشفيات الحكومية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان كما بحث المستجدات مع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.



واطلع بري من وزير الصحة راكان ناصر الدين على الواقع الصحي في ظل التهديدات الاسرائيلية التي تطال المسعفين والمستشفيات الحكومية والاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في خدمة النازحين.



