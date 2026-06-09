جنبلاط من الدوحة: نثمّن دور قطر في خفض التوترات ودعم لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، بحضور القنصل في السفارة اللبنانية شانت ڤاتاريان.



وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وثمّن جنبلاط "الدور الذي تضطلع به دولة قطر في خفض التوترات في المنطقة والسعي إلى إيجاد حلول ديبلوماسية للأزمات". كما أشاد بـ"مواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف وعلى كل المستويات".