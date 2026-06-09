لبنان والصين وقعا في السراي الحكومي اتفاقية للاستثمار في قطاع القنب والنباتات الطبية العطرية

جرى في السراي الكبير اليوم، التوقيع على اتفاقية للاستثمار في قطاع القنب والنباتات الطبية العطرية بين لبنان والصين.ووقع عن الجانب اللبناني الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، بصفته مكلفا من مجلس الوزراء التوقيع على الاتفاقية. أما عن الجانب الصيني، فقد وقّع ممثل شركة تشتونغهوا ليانتشوانغ الدولية القابضة المحدودة.وبعد التوقيع، قال وزير الزراعة نزار هاني: "تكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها تتيح للبنان المجال أمام الشركات العالمية الكبرى، ومنها الشركة الصينية، للاستثمار في قطاع القنب والنباتات الطبية والعطرية. وهذه خطوة مهمة بالنسبة إلى الهيئة، التي نتوجه إليها بالتهنئة على هذا الإنجاز، كما أنها تشكل محطة مهمة في مسار التعاون اللبناني–الصيني".وأضاف الوزير هاني: "كما هو معلوم، فقد بدأنا الأسبوع الماضي تعاوناً في مجال المسيّرات الزراعية، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة ثانية في هذا المسار. ونأمل أن تتبعها مشاريع مستقبلية كبيرة تتعلق بصناعة القنب وبقطاع الزراعة اللبناني بشكل عام".أما القاضي مكيّه، فقال: "بعد موافقة مجلس الوزراء واستكمال كل الإجراءات، تم اليوم التوقيع على الاتفاقية. وإن تكليفي بمهام المدير العام للهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي من قبل مجلس الوزراء كان بهدف تأمين استمرارية سير المرفق العام، وعلى وجه الخصوص توقيع هذه الاتفاقية، أما وقد تم التوقيع عليها، فتكون مهمتي قد انتهت عملياً، ولن أقوم بأي عمل إداري يتعلق بالهيئة بانتظار تعيين مدير عام لها من قبل مجلس الوزراء".وكان حضر حفل التوقيع رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي والصناعي داني فاضل وأعضاء الهيئة وممثلون عن السفارة الصينية.