الحجار في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي: هذه المؤسسة الوطنية العريقة شكّلت حصناً للأمن وركناً أساسياً من أركان الدولة

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:
في عيدها الـ165، أتوجّه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصناً للأمن وركناً أساسياً من أركان الدولة.
فمن حفظ الأمن والنظام، إلى… pic.twitter.com/pRfYlqkdbI
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) June 9, 2026
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار:
في عيدها الـ165، أتوجّه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصناً للأمن وركناً أساسياً من أركان الدولة.
فمن حفظ الأمن والنظام، إلى… pic.twitter.com/pRfYlqkdbI