الحجار في ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي: هذه المؤسسة الوطنية العريقة شكّلت حصناً للأمن وركناً أساسياً من أركان الدولة

توجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.



وقال: "في عيدها الـ165، أتوجّه بتحية تقدير واعتزاز إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي شكّلت، في أصعب الظروف والأزمات كما في مراحل الاستقرار، حصناً للأمن وركناً أساسياً من أركان الدولة. فمن حفظ الأمن والنظام، إلى مواكبة الأزمات وخدمة المواطنين والقيام بالواجب الوطني، واصل ضباطها وعناصرها أداء رسالتهم بإخلاص وتفان رغم التحديات والمخاطر".



وأضاف: "كل الشكر والتقدير لقيادة قوى الأمن الداخلي وضباطها وعناصرها على ما يبذلونه من جهود استثنائية في سبيل أمن لبنان واستقراره. كل عام وقوى الأمن الداخلي بألف خير، لما فيه خير لبنان واللبنانيين وأمنهم".