الحجار عقد اجتماعا تنسيقيا استكمالا للتحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار القليعات

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا تنسيقيا في مكتبه، استكمالا للتحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات.



وحضر الاجتماع قائد جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العميد الركن فادي كفوري، قائد سرية مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب، رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت العقيد جورج داغر، ممثل المديرية العامة للجمارك رئيس دائرة المسافرين في السوق الحرة المراقب أول شكري الحاج، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounges Services زياد الملا.



وخُصّص الاجتماع لمتابعة الإجراءات المطلوبة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية، حيث تمت مناقشة الخريطة المعدّة من قبل الشركة الملتزمة للمشروع، وتم وضع الملاحظات التقنية والأمنية من قبل الأجهزة المعنية، وذلك انطلاقا من الخبرات المستقاة في إدارة وتشغيل مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.



وشدد الوزير الحجار على أهمية الأخذ في الاعتبار كل المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأمن يشكّل عنصرا جوهريا لا يتجزأ من منظومة عمل المطار، والركيزة الأساسية لضمان السلامة فيه.



كما تم البحث في الخطوات الواجب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما إجراء الكشوفات الميدانية، على أن يُعقد اجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات اللازمة.