الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والاوروبي:
- لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا ان ما يفترض ان يقدمه الاتحاد يجب ان يوازي ما يشكله لبنان… pic.twitter.com/i9OvB2Ooui
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 9, 2026
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والاوروبي:
- لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، لاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا ان ما يفترض ان يقدمه الاتحاد يجب ان يوازي ما يشكله لبنان… pic.twitter.com/i9OvB2Ooui