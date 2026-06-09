الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطته وانهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح السلطة الشرعية وقواها المسلحة.



ولفت الى أنه من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله" بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.



وقال الرئيس عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي: "لبنان يتطلع دائما الى دعم فعلي من الإتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، ولاسيما منها دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والوضع الاقتصادي خصوصا أن ما يفترض أن يقدمه الإتحاد يجب أن يوازي ما يشكله لبنان بالنسبة الى الدول الأوروبية وما قام به ولا يزال من مساهمات في وقف هجرة النازحين السوريين الى هذه الدول منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011".



وأضاف: "المساهمة الجماعية باشراف الإتحاد الأوروبي ستكون أكثر فعالية خصوصاً اذا ما توزعت اهتمامات الدول على المجالات المختلفة التي يحتاج اليها لبنان".