الجميّل والسفير الإسباني يبحثان مستقبل اليونيفيل والاستقرار في جنوب لبنان

‎استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير إسبانيا في لبنان ميغيل دي لوكاس غونزالز في زيارة تعارف، جرى خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافةً إلى مناقشة الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



‎جرى اللقاء بحضور عضوا المكتب السياسي ريتا بولس وسهيل حمدان ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.



‎تناول اللقاء بشكل خاص مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في ضوء مشاركة إسبانيا في هذه القوات حيث تم التطرق إلى انعكاسات أي تغييرات محتملة على الاستقرار في الجنوب اللبناني.

وأكد الجميّل أن أي بحث في مستقبل مهامها يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان أولاً ومن الحاجة إلى حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين لبنان والدول الصديقة وفي طليعتها إسبانيا.



‎وشدّد الجميّل على أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة معتبراً أن الحفاظ على الاستقرار في الجنوب يشكّل أولوية وطنية ودولية؛ وعلى ضرورة التزام الدولة اللبنانية بالقرارات الدولية وتعزيز دور المؤسسات الشرعية بما يضمن سيادة لبنان وأمنه.



وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الحزب إلى السفير نسخة من كتاب الرئيس أمين الجميّل "السلام والوحدة"، كعربون ترحيب بمناسبة زيارته الأولى، وتأكيدًا على القيم المشتركة القائمة على الحوار والتلاقي وبناء السلام.