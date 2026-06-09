الحوت يترأس اجتماع مجلس إدارة تحالف "سكاي تيم" بمشاركة 18 شركة طيران في البرازيل

ترأس محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، اجتماع مجلس إدارة تحالف سكاي تيم في ريو دي جانيرو – البرازيل، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الثماني عشرة الأعضاء في التحالف.

وتركّز الاجتماع على الأولويات الاستراتيجية للتحالف، ومجالات التعاون، والمبادرات المشتركة، وخطط النمو المستقبلية.

ويضم تحالف سكاي تيم شركات الطيران التالية: دلتا إيرلاينز، إير فرانس، الخطوط الملكية الهولندية KLM، الخطوط الجوية الكورية، خطوط شرق الصين الجوية، الخطوط الجوية السعودية، فيرجن أتلانتيك، إيرومكسيكو، الخطوط الجوية الاسكندنافية (SAS)، الخطوط الجوية الفيتنامية، شيامن إير، الخطوط الجوية الكينية، إير أوروبا، الخطوط الجوية الصينية، جارودا إندونيسيا، تاروم، طيران الشرق الأوسط، والخطوط الجوية الأرجنتينية.