اتصال هاتفي بين الرئيسين عون وماكرون... والرئيس الفرنسي جدد وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم، تم فيه عرض مسار المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية لانهاء التصعيد العسكري وإعادة الهدوء والاستقرار الى الأراضي اللبنانية.



وجدد الرئيس ماكرون وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه في المجالات كافة. وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على ما تقدمه بلاده للبنان وللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطنهم.