كنعان من بعبدا: جهوزية الجيش وحضوره الفاعل لا تتحقق بالشعارات

رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ موقف رئيس الجمهورية يشكّل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وحماية الاستقرار الوطنيّ، هو موقف يعبّر عن خيار لبنان واللبنانيين.

وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: “لا خيار للبنان بين "لبنان الساحة" و"لبنان الدولة"، لأنّ الضمانة الوحيدة لحماية اللبنانيين تكمن في قيام دولة قوية وقادرة”.

وشدّد على أنّ الجيش اللبنانيّ يبقى العمود الفقريّ لأي ضمانة وطنية، ودعمه وتعزيز قدراته أولوية لا تحتمل التأجيل.

كما شدّد كنعان على أنّ جهوزية الجيش وحضوره الفاعل لا تتحقق بالشعارات أو المواقف الإعلامية، بل عبر توفير الدعم السياسيّ والماديّ والعمليّ اللازم له.

واعتبر أنّ استمرار العمل التشريعيّ رغم الضغوط والتحديات يؤكّد أنّ لبنان حاضر وقادر على النهوض ومتابعة مسار بناء الدولة.