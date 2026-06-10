الوزير الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، تم خلاله البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصا في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، ومتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار.



واستهل الوزير الحجار الاجتماع بتوجيه التحية إلى أرواح شهداء الأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني الذين استشهدوا خلال الحرب أثناء تأدية واجبهم الوطني.



وجرى تقييم الواقع الأمني العام، واتُخذت قرارات تقضي بمواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية الاستباقية في مختلف المناطق، بما يساهم في حفظ الأمن والنظام.



وبحث المجتمعون في التدابير الأمنية الواجب اتخاذها عشية إحياء مراسم عاشوراء، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.



كذلك، تم عرض الاجراءات الميدانية التي تنفذها مفارز السير في قوى الأمن الداخلي للتخفيف من الازدحام لاسيما في العاصمة بيروت وعند مداخلها، وطلب الوزير الحجار "الاستمرار بتعزيزها وتكثيف وجود العناصر والعمل على تحسين الانسيابية المرورية، وايلاء أهمية خاصة لضبط مخالفات الدراجات النارية".



وأكد الوزير الحجار أن" تعزيز الاستقرار الداخلي من أولويات العمل الامني"، مشددا على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية بما يضمن حماية المواطنين".