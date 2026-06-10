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عيسى الخوري من المتن: لبنان بلد الفرص الواعدة والصناعة ركيزة النهوض

أخبار لبنان
2026-06-10 | 07:54
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عيسى الخوري من المتن: لبنان بلد الفرص الواعدة والصناعة ركيزة النهوض
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عيسى الخوري من المتن: لبنان بلد الفرص الواعدة والصناعة ركيزة النهوض

جال وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري على عدد من المصانع في ساحل المتن الشمالي. وانضمّ إلى الجولة النائبان رازي الحاج والياس حنكش، عدد من رؤساء بلديات المنطقة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس نقاية اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر، رئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل مولر وصناعيون.

وأوضح الوزير عيسى الخوري أن ما لفته هو صمود الصناعيين ومثابرتهم واستمرارهم في النجاح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وشرح أن "المصانع التي تفقدها تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات الروحية والورق والطباعة والترابة ومعدات توزيع وتمديدات الهواء والصناعات المعدنية والخشبية".

وأثنى عيسى الخوري على القيّمين على المصانع في المتن، هذه المنطقة التي تعدّ من أهم المناطق الصناعية في لبنان، وتحتوي على حوالي ٣٠٪؜ من المصانع اللبنانية.

وأكد أنه يواصل جولاته المناطقية والقطاعية لتشجيع الصناعيين، والتشديد لهم على وقوف وزارة الصناعة الى جانبهم، داعمة لهم.

ودعا الصناعيين الى المبادرة والاستثمار في الوقت الضائع  لأن الفرص آتية وسوف يستعيد لبنان استقراره وعافيته.  

ورأى أن بعض الانجازات في قطاعات معيّنة ترفع الرأس وتجعلنا نفتخر بالابتكارات اللبنانية، التي وصلت الى منافسة كبريات الشركات العالمية 
وتحتلّ مكانة متقدمة في تنفيذ مشاريع تمديدات الهواء في الفنادق والمطارات وناطحات السحاب ومحطات المياه والتكرير في جنيع القارات.

وقال: "هناك صناعات لبنانية ثقيلة ليست للمستهلك العادي، وإنما هي لزوم مشاريع ومعامل ضخمة، وقد تمكّن أصحاب هذه المصانع من الاستحواذ على قسم مهم من الأسواق المحلية والعالمية، ويعود الفضل الى كفاءة الموارد البشرية في لبنان". 

وأضاف: "أتمنى أن يقدم مستثمرون في مناطق عديدة ويؤسسوا مصانع جديدة وحديثة تنمّي المناطق. لبنان لن يكون بلد الفرص الضائعة. على العكس هو بلد الفرص الواعدة". 

وذكّر بالحملة الترويجية التي قامت بها وزارة الصناعة وحملت شعار: "اشتري لبناني، بيبقى القرار لبناني."

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