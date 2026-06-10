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زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
2026-06-10 | 11:21
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زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
ختم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي امتدت من 6 /6 /2026 ولغاية 9 /6 /2026، بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني وقائد قوات الدفاع الباكستانية.
استُهلّت زيارة العماد هيكل إلى المقر العام للجيش بمراسم تشريفات أدتها وحدة مشتركة من القوات البرية والبحرية والجوية الباكستانية.
بعدها، التقى العماد هيكل المشير منير وتناول البحث التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما قضايا الأمن والدفاع.
وقد أكد المشير منير أهمية العلاقات التاريخية بين البلدَين، فيما نوّه العماد هيكل بمهنية الجيش الباكستاني، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين، وجهوده لحفظ السلام الدولي.
تلا ذلك اجتماع موسَّع ضمَّ المشير منير والعماد هيكل وضباطًا من الجانبَين، وتم عرض سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين، بخاصة في مجالات التدريب، إضافة إلى دعم الجيش في ظل التحديات الحالية.
كما زار قائد الجيش عددًا من الشركات والمصانع العسكرية، حيث اطّلع على تقنيات الابتكار الدفاعي والقدرات الصناعية التي يجري العمل عليها، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المستقبلية.
أخبار لبنان
العماد
جمهورية
باكستان
الإسلامية
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