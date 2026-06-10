الحجّار تابع المستجدّات السياسيّة والشؤون الإنمائية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب وائل أبو فاعور، حيث بُحث في المستجدات السياسية على الساحة الداخلية. كما استقبل النائب وليد البعريني، وتابعا الأوضاع العامة وشؤون انمائية.