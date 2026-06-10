وحدة إدارة مخاطر الكوارث: أكثر من 134 ألف نازح في مراكز الإيواء وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3666

أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي الكبير تقريرها اليومي عن الوضع الراهن، بتاريخ 10 حزيران 2026.وأفاد التقرير بأن عدد مراكز الإيواء التي تم فتحها بلغ 640 مركزًا، فيما وصل العدد الإجمالي للنازحين المقيمين فيها إلى 134,534 نازحًا، يتوزعون على 35,741 عائلة.وأشار التقرير إلى أن عدد الأعمال العدائية المسجّلة بلغ 22,937.أما في ما يتعلق بالخسائر البشرية، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية حتى مساء أمس إلى 3,666 شهيدًا و11,321 جريحًا.