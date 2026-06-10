عيسى الخوري: اليوم تعود منتجاتنا إلى سوقٍ شقيق

كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "أكس":



"باسم وزارة الصناعة وجميع صناعيي لبنان، أتقدّم من المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، بأصدق عبارات الشكر والتقدير على القرار الكريم باستئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودي.



كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هذه الخطوة الأخوية الداعمة للبنان واقتصاده.



كما أهنّئ القطاع الصناعي اللبناني، أصحاب المصانع، العمال، المزارعين، المصدّرين، وكل من صمد وساهم في ترسيخ قدرة لبنان على الإنتاج رغم أصعب الظروف.



اليوم تعود منتجاتنا إلى سوقٍ شقيق، ويعود معها الأمل بصناعة لبنانية أقوى، أكثر التزاماً، وأكثر حضوراً في محيطها العربي. وهي أيضاً رسالة واضحة بأن الجودة، والالتزام، واحترام المعايير هي الطريق إلى استعادة حضور لبنان في الأسواق العربية والعالمية.



مسؤوليتنا اليوم أن نكون على مستوى هذه الثقة، وأن نحمي سمعة المنتج اللبناني، وأن نثبت أن جودة الصناعة اللبنانية قادرة على المساهمة في نهوض الاقتصاد من جديد.



شكراً للمملكة العربية السعودية. مبروك للصناعة اللبنانية. والأمل بأن يبقى لبنان المنتج أقوى من كل الأزمات".