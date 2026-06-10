رجي: إستئناف صادرات لبنان إلى السعودية صفحة مشرقة

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عبر حسابه على منصة "إكس": "إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية صفحة مشرقة على طريق استعادة الثقة بالدولة اللبنانية".

