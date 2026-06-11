مخزومي: استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية رسالة أخوية تؤكد أن المملكة كانت وستبقى السند الأقرب للبنان

وطنية - كتب النائب فؤاد مخزومي على "إكس": "شكراً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكراً للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً. إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة يتجاوز في أهميته البعد الاقتصادي، ليحمل رسالة أخوية صادقة تؤكد أن المملكة كانت وستبقى السند الأقرب للبنان في محطاته المفصلية. هذا القرار لا يلبي فقط مطلباً لبنانياً مشروعاً، بل يجسد ثقة المملكة بقدرة لبنان على النهوض واستعادة دوره ومؤسساته، ويعكس حرصاً دائماً على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف وأصعب التحديات. سيشعر كل مُزارع في عكار والبقاع والجنوب، وكل منتج ومصدّر في بيروت وطرابلس وسائر المناطق، بأثر هذه المبادرة الكريمة التي تفتح نافذة أمل جديدة أمام آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش من تعب الأرض وخيرها. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية، على جهوده ومتابعته الحثيثة وإيمانه بأهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية، وصولاً إلى هذا القرار الذي أدخل الفرح إلى قلوب اللبنانيين. لم تتخلَّ المملكة يوماً عن لبنان، بل كانت دائماً إلى جانبه، تنتظر قيام الدولة القادرة واستعادة الثقة وترسيخ مسار الإصلاح. واليوم، يتجدد الدعم الأخوي في خطوة نأمل أن تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة لما فيه خير البلدين".