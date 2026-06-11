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رسامني شكر لولي العهد السعودي قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية: خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

أخبار لبنان
2026-06-11 | 01:42
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رسامني شكر لولي العهد السعودي قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية: خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية
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رسامني شكر لولي العهد السعودي قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية: خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

توجّه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان "بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، في خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين".

وثمّن "الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن استئناف حركة الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية له أبعاد بالغة الأهمية، ويشكّل دعماً مباشراً للاقتصاد اللبناني وللقطاعات الإنتاجية الوطنية، كما يعزز حركة الشحن والنقل عبر المعابر  والمرافئ اللبنانية ويرسّخ موقع لبنان كشريك تجاري موثوق في المنطقة".

وأكد أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، ستواصل العمل بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية كافة، لضمان أعلى معايير الرقابة في المعابر البرية والمرافئ البحرية في عمليات الشحن والتصدير، بما يعزز الثقة بالمنتجات اللبنانية".

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