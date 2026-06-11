الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الزراعة رحٌبت بإعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات اللبنانية
أخبار لبنان
2026-06-11 | 01:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الزراعة رحٌبت بإعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات اللبنانية
رحّبت وزارة الزراعة في بيان، "بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تمثّل محطة استراتيجية مفصلية في مسار دعم القطاع الزراعي اللبناني، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على تحفيز الإنتاج، وتعزيز فرص التصدير، وإعادة وصل لبنان بأحد أبرز أسواقه الخارجية وأكثرها تأثيراً في توازن القطاع الزراعي".
وأكدت أن "هذا القرار لا يُعدّ مجرد إجراء تجاري، بل خطوة اقتصادية وتنموية ذات بعد وطني، من شأنها الإسهام في دعم صمود المزارعين اللبنانيين، وإعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية، وتحريك سلاسل التوضيب والتسويق والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف العائلات التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر رزق أساسي".
وتُظهر المعطيات أن دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت قبل عام 2020 السوق الأهم للصادرات الزراعية اللبنانية، إذ استحوذت على نحو 45% من إجمالي هذه الصادرات، توزعت بين 13% إلى المملكة العربية السعودية، و12.5% إلى دولة الكويت، و7.6% إلى دولة قطر، و7.5% إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و3% إلى سلطنة عُمان، و1.5% إلى مملكة البحرين.
وأشارت الى أن "حجم الصادرات اللبنانية من الخضار والفواكه ومحضراتها بلغ إلى دول الخليج نحو 200 ألف طن سنوياً، شكّلت المملكة العربية السعودية منها نحو 60 ألف طن، ما يعكس الدور المحوري للسوق السعودي كوجهة استراتيجية أساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وركيزة لاستقرار القطاع".
وقالت: "مع تراجع النفاذ إلى الأسواق الخليجية، وبعد توقف الاستيراد من المملكة العربية السعودية اعتباراً من 25 نيسان 2021، شهد القطاع الزراعي اللبناني انخفاضاً ملحوظاً في حجم الصادرات، فيما تراجع إجمالي الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج إلى نحو 77 ألف طن فقط، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين واستدامة سلاسل القيمة في القطاع".
وأضافت: "أما على المستوى المالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج نحو 242 مليون دولار أميركي في عام 2020، منها 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن تتراجع إلى نحو 14 مليون دولار فقط في عام 2024، في مؤشر واضح على حجم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان هذه الأسواق الحيوية".
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الزراعة أن "إعادة فتح السوق السعودي تمثل فرصة مفصلية لإعادة إطلاق مسار التعافي الزراعي، واستعادة موقع لبنان في الأسواق الخارجية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات اللبنانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الأمن الغذائي".
وشددت على أن "هذه الخطوة تشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير منظومة السلامة الغذائية والرقابة الزراعية، وتعزيز إجراءات التتبع والجودة، بما يضمن التزام الصادرات اللبنانية أعلى المعايير المعتمدة في الأسواق الخليجية والدولية، ويعزز الثقة المتجددة بالمنتج الزراعي اللبناني".
وتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني "بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، على هذه المبادرة الأخوية التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان".
كما توجّه بالشكر إلى "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزير الخارجية والمغتربين، والجهات اللبنانية والسعودية كافة التي واكبت هذا الملف وساهمت في تذليل العقبات وصولاً إلى هذا القرار".
وقال: "إن إعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات الزراعية اللبنانية يشكّل محطة استراتيجية مفصلية في مسار تعافي القطاع الزراعي، ورسالة ثقة متجددة بالمنتج اللبناني وبقدرة المزارعين على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. كما أنه يعيد الأمل إلى آلاف المزارعين والمنتجين، ويفتح الباب أمام استعادة موقع لبنان الطبيعي في الأسواق الخليجية."
وأضاف هاني: "لقد عملت وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة الرقابة والجودة والتتبع، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، بما يضمن جاهزية المنتج اللبناني للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. واليوم نقف أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكاتنا التصديرية وتوسيع أسواقنا، بما يعزز الدخل الزراعي ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية."
وأكدت وزارة الزراعة أن "هذه الخطوة تمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الزراعي والاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي، بما يخدم المزارع اللبناني، ويعزز الأمن الغذائي، ويدعم مسار التعافي الزراعي المستدام في لبنان".
أخبار لبنان
الزراعة
رحٌبت
بإعادة
السوق
السعودي
الصادرات
اللبنانية
التالي
شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان
رسامني شكر لولي العهد السعودي قراره استئناف استقبال الصادرات اللبنانية: خطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:52
وزير الزراعة للـLBCI بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية: هذا قرار منتظر ولا بديل عن السوق السعودي والأهمية الكبرى للسعودية أنها طريق البر الى الخليج العربي وهذه خطوة مهمة جدا
آخر الأخبار
03:52
وزير الزراعة للـLBCI بشأن إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية: هذا قرار منتظر ولا بديل عن السوق السعودي والأهمية الكبرى للسعودية أنها طريق البر الى الخليج العربي وهذه خطوة مهمة جدا
0
اقتصاد
03:48
بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي
اقتصاد
03:48
بكداش للـLBCI بشأن إستئناف الصادرات إلى السعودية: تعبنا حتى وصلنا الى هذا القرار... ولا أعلم مدى سهولة إعادة دخول السوق السعودي
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
0
أخبار لبنان
05:39
مرفأ بيروت يعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية
أخبار لبنان
05:39
مرفأ بيروت يعلن جهوزيته الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:43
عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
أخبار لبنان
07:43
عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
0
أخبار لبنان
07:36
الحجار بحث مع المحافظين في الأوضاع وملف النزوح ومراسم عاشوراء
أخبار لبنان
07:36
الحجار بحث مع المحافظين في الأوضاع وملف النزوح ومراسم عاشوراء
0
أمن وقضاء
07:08
وصول قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع الحدودي...
أمن وقضاء
07:08
وصول قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع الحدودي...
0
أخبار لبنان
06:56
التواصل مستمر بين القصر الجمهوري وعين التينة... ولقاء بين أندريه رحال وعلي حسن خليل
أخبار لبنان
06:56
التواصل مستمر بين القصر الجمهوري وعين التينة... ولقاء بين أندريه رحال وعلي حسن خليل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-05-30
الجيش الإسرائيليّ: قواتنا في محيط النبطية أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله ومستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة
خبر عاجل
2026-05-30
الجيش الإسرائيليّ: قواتنا في محيط النبطية أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله ومستعدة لتوسيع الهجوم وفق الحاجة
0
آخر الأخبار
2026-06-03
ترامب: الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا
آخر الأخبار
2026-06-03
ترامب: الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا
0
آخر الأخبار
2026-05-16
سفارة باكستان في إيران: زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران ستستمر يومين
آخر الأخبار
2026-05-16
سفارة باكستان في إيران: زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران ستستمر يومين
0
أخبار دولية
05:51
حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
أخبار دولية
05:51
حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
أخبار لبنان
04:00
وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق
0
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
النفايات تغزو اوتوستراد ميرنا الشالوحي... فمن المسؤول وما الحل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الرئيس الإسرائيلي: مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية مرجليت تعيد الضاحية إلى بنك الأهداف الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
من هرمز إلى بيروت... ضربات متبادلة ومفاوضات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الإعلامي محمد غزاوي للناشط محمد غزاوي: حلم مطار القليعات تحقق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في المونديال... يتحول لبنان الى ملعب واحد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
فنّ
15:30
بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فيديو مشاجرة بين شابين أصبح viral... ما قصتهما؟
4
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
منوعات
11:58
من خريجة إلى متحدثة ضيفة... بيرلا حرب تعود إلى مدرستها بعد 5 سنوات وتحتفل بتخرج شقيقها
5
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
6
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
أخبار لبنان
11:21
زيارة العماد هيكل إلى جمهورية باكستان الإسلامية
7
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
أخبار لبنان
08:34
فيديو اشكال بين شابين يغزو مواقع التواصل الإجتماعي .. ما الذي حصل بينهما ؟ وما قصة السيارة؟
8
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More