العلاقات الإعلامية في "حزب الله" تعقيبًا على تقرير شبكة CNN: الشخص المذكور ليس عنصرًا في الحزب

تعقيبًا على التقرير الذي بثته شبكة CNN، و"الذي ادّعت فيه إجراء مقابلة مع شخص قدّمته على أنه مقاتل في حزب الله"، أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله "وبشكل قاطع" أن الشخص المذكور ليس عنصرًا في حزب الله لا من قريب ولا بعيد، وأنها لم تنسّق أو تسهّل أو تُرتّب أي لقاء من هذا النوع مع أي وسيلة إعلامية".



وقال في بيان: "حفاظًا على المعايير المهنية وأصول العمل الإعلامي، ندعو كل المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية إلى التحلّي بالمسؤولية والمهنية، ونؤكد مجددًا أن العلاقات الإعلامية هي الجهة المخوّلة حصرًا بتنسيق أي تواصل أو لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة، وهي على استعداد دائم للتعاون بما يخدم العمل الإعلامي المهني والمسؤول".