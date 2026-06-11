وزير الزراعة للـLBCI: لا بديل عن السوق السعودي... ونحتاج الى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق

علق وزير الزراعة نزار هاني على قرار إستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية معتبرًا أن "هذا قرار منتظر ولا بديل عن السوق السعودي، والأهمية الكبرى للسعودية أنها طريق البر الى الخليج العربي، وهذه خطوة مهمة جدا."



وقال هاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إن "الصادرات الزراعية إلى الخليج العربي سجّلت حوالى 200 ألف طن عام 2020 منها 60 ألف طن إلى المملكة العربية السعودية."



وأشار إلى أننا "نحتاج إلى بعض الوقت كي نتمكن من استعادة مكانتنا في الأسواق، فاليوم دول أخرى حلت مكاننا، لكن محبة المنتج اللبناني ما زالت موجودة."