التقدمي الاشتراكي يرحّب بقرار السعودية: دليل إضافي على حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان

رحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى السعودية، معبرا عن "بالغ تقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توجيهاته هذه، التي أتت استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة".ورأى في "هذا القرار دليلاً إضافياً على حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، ودعم مسيرة النهوض واستعادة الاستقرار، بما يعكس التزاماً عربياً ثابتاً بمساندة لبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها، لما لهذا القرار من نتائج مهمة من شأنها المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الإنتاجية اللبنانية".وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أنّ هذا الالتزام السعودي ليس جديداً، بل يندرج في سياق نهج ثابت اعتمدته المملكة على مرّ العقود في دعم لبنان واستقراره ووحدته.وفي هذا السياق، ذكّر "التقدمي الاشتراكي" بالدور التاريخي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في رعاية اتفاق الطائف، وبجهودها ومبادراتها المتواصلة لمساندة لبنان خلال مختلف المراحل المفصلية التي مرّ بها.وإذ ثمّن هذه المبادرة، فإنه يتطلع إلى أن تشكل خطوة إضافية على طريق تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية وتطوير التعاون بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.