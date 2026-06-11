سامي الجميل: المملكة لا تقدم الشعارات بل تصنع الفرص وتترجم دعمها إلى أفعال

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة "إكس": "بين من صدّر الأزمات إلى لبنان، ومن يفتح أبواب الأسواق أمام اللبنانيين، يعرف اللبنانيون جيداً من يقف مع دولتهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم. شكراً للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، على قرار استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، في خطوة تؤكد أن العرب كانوا دائماً رافعة لبنان الحقيقية، وأن المملكة لا تقدم الشعارات، بل تصنع الفرص وتترجم دعمها إلى أفعال".