سامي الجميل: المملكة لا تقدم الشعارات بل تصنع الفرص وتترجم دعمها إلى أفعال

بين من صدّر الأزمات إلى #لبنان، ومن يفتح أبواب الأسواق أمام اللبنانيين، يعرف اللبنانيون جيداً من يقف مع دولتهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
شكراً للمملكة العربية #السعودية، قيادةً وشعباً، على قرار استئناف استقبال #الصادرات_اللبنانية، في خطوة تؤكد أن العرب كانوا دائماً رافعة لبنان… pic.twitter.com/hv9U9tstdA
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 11, 2026
بين من صدّر الأزمات إلى #لبنان، ومن يفتح أبواب الأسواق أمام اللبنانيين، يعرف اللبنانيون جيداً من يقف مع دولتهم واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
شكراً للمملكة العربية #السعودية، قيادةً وشعباً، على قرار استئناف استقبال #الصادرات_اللبنانية، في خطوة تؤكد أن العرب كانوا دائماً رافعة لبنان… pic.twitter.com/hv9U9tstdA