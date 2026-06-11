التواصل مستمر بين القصر الجمهوري وعين التينة... ولقاء بين أندريه رحال وعلي حسن خليل

أوضحت مصادر مطلعة أن الخلاف والاختلاف لا يفسدان الود الشخصي والثقة المتبادلة بالانتماء لوحدة لبنان والحرص على جميع أبنائه، وهو الوصف الحقيقي لعلاقة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري التي لم تدخل ولا لمرة واحدة مرحلة القطيعة.



وأفادت المصادر بأن التواصل مستمر بين القصر الجمهوري وعين التينة حيث يقوم مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحّال بسلسلة اتصالات، وهو يشكل حلقة وصل مستمرة مع الجهات كافة ولا سيما مع الرئاسة الثانية.



يذكر أن رحال التقى الأربعاء المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل بهدف طرح بعض النقاط العالقة سياسيا والتي تحتاج الى المزيد من البحث للخروج من الوضع القائم في الجنوب وتحصين الداخل اللبناني الذي يبقى هاجس الرئيسين عون وبري.