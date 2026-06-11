السفير القطري إلتقى باسيل: الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور طارق صادق، حيث جرى عرضٌ للأوضاع السياسية والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة.



وتناول البحث الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، والمساعي الهادفة إلى خفض التوترات وتعزيز الحوار في منطقة الخليج، انطلاقاً من سياسة قطر القائمة على الوساطة وتشجيع الحلول السياسية للنزاعات.



كما تطرّق المجتمعون إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما يساهم في ترسيخ الأمن وإطلاق مسار التعافي الوطني.



وأثنى باسيل على الجهود التي تبذلها دولة قطر في مواكبة الملفات اللبنانية ودعمها المستمر للبنان على المستويات السياسية والإنسانية والتنموية، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للمساعدة في حماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.



من جهته، أكد السفير القطري حرص بلاده على الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار، مشدداً على أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وبناء مناخات الثقة والتعاون بين دول المنطقة.