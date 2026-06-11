الحجار بحث مع المحافظين في الأوضاع وملف النزوح ومراسم عاشوراء

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعا مع المحافظين في مكتبه في الوزارة، تم خلاله عرض الأوضاع العامة في المحافظات ومتابعة شؤون المناطق وسير العمل فيها.



كما تم التداول في المستجدات الراهنة، لا سيما واقع النزوح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة إحياء مراسم عاشوراء بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل محافظة.