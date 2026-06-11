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عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
أخبار لبنان
2026-06-11 | 07:43
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عطية بعد اجتماع لجنة الأشغال: نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وبأسعار مدروسة
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزراء البيئة تمارا الزين والاقتصاد عامر البساط والصناعة جو عيسى الخوري والاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية .
وقال النائب عطية بعد الجلسة: "كما تعرفون، جلستنا كانت نتيجة الضغط الكبير في ارتفاع أسعار الإسمنت، لأنه كان هناك إقفال لمعلمين في الشمال وبالتالي نتيجة الضغط من الناس ونحن نقبل على موسم الصيف واعادة إعمار وهناك مئات الآلاف من العائلات توقفت أعمالها نتيجة التضخم المفاجىء بالأسعار، وبناء لطلب زملائي في اللجنة عقدنا جلسة حضرها وزراء البيئة والإقتصاد والصناعة ورؤساء لجان نيابية".
وأضاف :"وصلنا إلى خلاصة عملية، ونبشر اليوم اللبنانيين في نهاية الأسبوع المقبل سيكون الإسمنت موجودا في كل لبنان وباسعار مدروسة وفق وزارة الاقتصاد، وغدا صباحا ستوقع وزيرة البيئة الموافقة على قرار المجلس الوطني للمقالع والكسارات ويوم الاثنين صباحا يكون عند محافظ الشمال من خلال وزير الداخلية وبأسرع وقت ممكن لدفع رسوم، وخلال الايام القليلة المقبلة يعملون على اعادة صيانة المعامل للبدء بالعمل".
ولفت عطية إلى أنه "حصل تأخير، كنا نتمنى كلجنة نيابية ان تعطى مهلة إلى حين تنفيذ الشروط البيئية التي كانت طلبتها معالي وزيرة البيئة واوجه لها تحية وهي تعمل على حل دائم واتفقنا على التوقيع من قبل وزيرة البيئة هذا الأسبوع ومن ثم وزارة الداخلية الأسبوع المقبل واعطاء كافة التراخيص خلال اسبوع على أن يبدا العمل والإنتاج وتعود الأسعار الى طبيعتها".
وأوضح عطية أنه شكل لجنة مع وزير الصناعة والاقتصاد "للبحث بامكانية استيراد الأسمنت والتزام المعامل بكافة الشروط الفنية بدفع كل الرسوم المطلوبة وايضاً بالتنمية المحلية للبلديات المحيطة وكذلك موضوع الاسعار لجهة البحث جديا بهذا الأمر اي غلاء الاسعار لتستطيع المعامل ان تكمل".
واعتبر عطية أن هذه الحلول هي موقتة و"يجب ايجاد حل دائم"، مشيرا الى أن "المطلوب اعادة البحث بالمخطط التوجيهي العام بالمقالع والكسارات".
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