الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مرتينوس من السراي: نقابات المهن الحرة تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها

أخبار لبنان
2026-06-11 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مرتينوس من السراي: نقابات المهن الحرة تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مرتينوس من السراي: نقابات المهن الحرة تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي وفداً من نقابات المهن الحرة.

وخلال اللقاء، ألقى نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس كلمة أكد فيها أن" اللبنانيين مدعوون إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية والعمل معاً لتجاوز المرحلة الدقيقة"، داعياً إلى إطلاق حوار وطني عاجل يوحّد الجهود ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية".

وأشار مرتينوس إلى أنه رغم المطالب اللبنانية والدولية بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته، ما يعطل الوصول إلى حل عادل ودائم يضمن تحرير لبنان واستقراره وسلامته.

وقال: "إن نقابات المهن الحرة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين السلطات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الذي يشكل حاضنة للاستقرار الأمني، بضمان الجيش اللبناني الساهر على سلامة الوطن".

وأضاف: "نقابات المهن الحرة، نقباء ومجالس وأعضاء، تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وإلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وهي تضع كل إمكاناتها بتصرف الدولة بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ ثقافة الدولة ومؤسساتها".

وأعرب مرتينوس عن ثقته بقيادة الرئيس نواف سلام وقدرته على إخراج لبنان من أزماته وقيادته نحو الإنقاذ والاستقرار.

أخبار لبنان

نواف سلام

نقابات المهن الحرة

عماد مرتينوس

LBCI التالي
رجي في مجلس الشيوخ الفرنسي : الخيار الديبلوماسي هو الحل الوحيد
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-03

بري عرض ونقباء المهن الحرة للاوضاع العامة وتداعيات العدوان

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-22

نقابة عمال مؤسسة الكهرباء: نتابع التحقيقات مع موظفين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

LBCI
خبر عاجل
2026-04-16

السعودية تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-27

الجميّل من السراي: لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:31

رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
15:12

دعم أردنيّ للوقوف إلى جانب اللبنانيين

LBCI
حال الطقس
13:43

ربيعي معتاد ولا موجات حرّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-01

حزب الله: المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الإسرائيلي الموجودة في منطقة قلعة الشقيف

LBCI
أمن وقضاء
05:18

مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-31

سي بي إس عن مصدر: لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

رئيس الجمهورية استقبل وزير الخارجية الفرنسي: انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود مدخل أساسي لحل الوضع في الجنوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:43

ربيعي معتاد ولا موجات حرّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
13:40

السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط

LBCI
أخبار لبنان
13:36

وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:18

مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

LBCI
أمن وقضاء
03:22

الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
08:38

الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة

LBCI
أخبار دولية
06:04

تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة

LBCI
أخبار دولية
08:13

الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران

LBCI
أخبار لبنان
07:46

الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!

LBCI
أخبار دولية
00:02

ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

LBCI
أمن وقضاء
01:24

شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More