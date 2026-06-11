الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "على الرغم من الضغوط للإنسحاب من المفاوضات، لن ننسحب منها، قائلا: "سنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا".



وطالب عون بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الإنسحاب الإسرائيلي ووقف الإعتداءات وإنتشار الجيش وعودة النازحين والأسرى.



وقال الرئيس جوزاف عون لوفد مؤسسة "ثقافة وحرية" برئاسة الوزير السابق ابرهيم نجار: "خيارنا يبقى الدولة كونها تحمينا كلنا وعلينا أن نقتنع بأننا دولة ذات سيادة".



وأضاف: "المراكز التي يصل اليها أي مسؤول ليست ترفاً بل مسؤولية فإمّا ان يكون على قدر مسؤولياته وحجم قراراته أو فليبق في منزله".