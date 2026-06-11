غوتيريش: يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في لبنان

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجوب أن يعمل الأطراف للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسيّ.



وقال في منشور على موقع إكس أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار.



وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصريّ في امتلاك السلاح.