وزير المهجرين دعا حزب الله إلى "وضع سلاحه في السلة اللبنانية"

أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ كمال شحادة أن "الحكومة اللبنانية لديها خطة واضحة لمعالجة الأوضاع الراهنة".



وردًا على دعوة "حزب الله" الدولة إلى تغيير تعاطيها مع طهران والاستفادة من الدعم الإيراني، قال شحادة: "من السخرية أنّ بعض السياسيين يقول إنّ علينا الاستفادة مما تفعله إيران بعد الدمار الذي جرت لبنان إليه".



واعتبر شحادة أنّ "لبنان أُقحم في حرب إسناد غزة وإسناد إيران، مما أدى إلى تهجير أكثر من مليون و300 ألف شخص ودمار عشرات القرى".



وأوضح أنّ "الدولة اتخذت خيار الديبلوماسية وهو الخيار الأفضل".



وأكّد "وجود دعم دوليّ وأميركيّ لترتيب خروج إسرائيل وإعادة الإعمار وعودة الأهالي".



ودعا الحزب إلى "وضع سلاحه في السلة اللبنانية"، معتبرًا أن "لبنان يجب أن لا يكون جزءًا من التفاوض الأميركيّ ـ الإيرانيّ أو الإسرائيليّ ـ الإيرانيّ".