جنبلاط: نحن أمام خارطة جديدة لحدود إسرائيل

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط أنّ إسرائيل أمام خارطة جديدة لحدودها.



وقال، للجزيرة: "ما من حدود لتوسّع إسرائيل التي رسمت خطًا أصفر في جنوب لبنان قد يصل إلى سوريا".



وأضاف: "علينا تقديم الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية للاجئين".



وأكّد أنّ لبنان ليس بمعزل اليوم، عمّا يحدث في الخليج.



وأشار إلى وجود ضياع كامل ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع.