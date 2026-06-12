فضل الله: الاتفاق الإيراني- الأميركي سينعكس على لبنان

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه في حال التوصل الى اتفاق ايراني اميركي، فسيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان مجدداً ثقته الكاملة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وباصرارها على تضمين الملف اللبناني في أي اتفاق، من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة. واكد فضل الله أن الأولوية تكمُن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، من دون إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكّل في مفاوضات "إسلام آباد".



وشدّد على ان حزب الله لا يثق بإدارة سياسية تقدّم التنازل تلو الآخر على حساب البلد ومصلحته، مع العلم أنه لم يُقدّم لنا أي خيار سياسي قابل للنقاش ولإمكانية التطبيق.



ورأى النائب فضل الله ان السلطة تفاوض على ما لا تستطيع أن تطبقه، لأن ما تصل إليه من نتائج، لا يمكن أن يطبق ما لم توافق عليه المقاومة، وثنائي المقاومة يرفض هذه الصيغ التي تأتي بكثير من التنازلات لهذا العدو، ولا تحمل معها أي حل واقعي وحقيقي.