فريد البستاني يثمّن العودة عن تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة

ثمّن النائب فريد البستاني مبادرة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالإنابة العميد نزيه قبرصلي، بعدم المضي قدماً في تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة.



وقال عبر "إكس": "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة تؤكد عدم مكافأة من تحوم حولهم شبهات أو من تُنسب إليهم مخالفات، قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية، سواء بتبرئتهم أو إدانتهم وفقاً للأصول القانونية".