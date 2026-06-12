فريد البستاني يثمّن العودة عن تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة

نثمّن مبادرة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالإنابة العميد نزيه قبرصلي، بعدم المضي قدماً في تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة.
إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة تؤكد عدم مكافأة من…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) June 12, 2026
نثمّن مبادرة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالإنابة العميد نزيه قبرصلي، بعدم المضي قدماً في تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في النافعة.
إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة تؤكد عدم مكافأة من…