كنعان عرض مع عيسى لأهمية المسار التفاوضي ودعم الجيش والإصلاحات المالية لاستعادة الثقة

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في منزله في البياضة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في لقاء استمر أكثر من ساعة ونصف، جرى خلاله عرضٌ للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ولا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار، وتأمين الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة الإعمار.



وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يعزز الثقة بلبنان ويؤمن مقومات التعافي الاقتصادي والمالي، مع الحفاظ على حقوق المودعين وإعادة الانتظام إلى القطاع المالي.



كما تناول البحث ضرورة دعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه، بما يساهم في تثبيت حضور الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتعزيز سلطتها، في إطار تنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد.



