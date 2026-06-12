أضرار جسيمة في مستشفى حيرام ومواقع أثرية في صور…

في قضائي صور وبنت جبيل، جالت كاميرا الـLBCI أيضا على مجمع الصيادين ومستشفى حيرام ووثقت حجم الدمار الذي لحق بهما إضافة إلى المباني المستهدفة جراء الغارات بمحاذاة المستشفى وأفاد رئيس مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي للـLBCI، ان المستشفى ومحيطه تعرض لأكثر من ست غارات أدت إلى اضرار جسيمة في مختلف الاقسام.



كما عاينت الـLBCI موقع الاثار البحري في صور حيث تضررت بعض الأعمدة الأثرية وتيجانها من جراء الغارات.