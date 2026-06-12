السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان

وصل سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى الجمهورية اللبنانية فهد الدوسري، بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان.



وحطّت الطائرة التي أقلّت السفير الدوسري في الساعة الثانية بعد الظهر، حيث كان في استقباله في صالون الشرف ممثل وزارة الخارجية اللبنانية السفير علي حبحب، إلى جانب سفراء قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسلطنة عُمان أحمد السعيدي، والكويت محمد سلطان الشرجي، إضافة إلى أركان السفارة السعودية في بيروت.