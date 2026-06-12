الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي يعرقل وصول قافلة مساعدات للفاتيكان في جنوب لبنان

أخبار لبنان
2026-06-12 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي يعرقل وصول قافلة مساعدات للفاتيكان في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجيش الإسرائيلي يعرقل وصول قافلة مساعدات للفاتيكان في جنوب لبنان

أوقف الجيش الإسرائيليّ قافلة مساعدات نظمها السفير البابويّ في لبنان وكانت متجهة إلى قرى مسيحية في جنوب البلاد، وأجبرها على تغيير مسارها، وفق ما أفاد أحد الأعضاء المشاركين فيها وكالة فرانس برس.
     
وتأثرت عدة قرى ذات غالبية مسيحية قرب الحدود بالقتال بين إسرائيل وحزب الله، لكن العديد من السكان رفضوا مغادرتها.
     
وقال أحد الأعضاء المشاركين في القافلة لفرانس برس: "أثناء اقترابنا من بلدة دبل الخميس، وجدنا أنفسنا وجها لوجه مع دبابات إسرائيلية عديدة" أوقفت القافلة.
     
وأضاف: "حصلت عدة طلقات من دبابات ورشاشات باتجاه مواقع خلفية لم نتمكن من تحديدها ما تسبب بحالة من الهلع".
     
وضمت القافلة التي ترأسها السفير البابويّ باولو بورجيا، 25 شاحنة وعددًا من السيارات التي كانت تقل سكانًا يرغبون في العودة إلى منازلهم.
     
وجرى تنسيق مسار القافلة مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال لجنة دولية أُنشئت لمراقبة وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2024.
     
وبعد توقفها لأكثر من ساعة، سلكت القافلة طريقا آخر أطول للوصول إلى وجهتها بعد 12 ساعة، وفق المصدر نفسه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الإسرائيلي

يعرقل

قافلة

مساعدات

للفاتيكان

لبنان

LBCI التالي
اتصالات مكثفة بين مستشاري الرئاسات الثلاث لمقاربة خطة متكاملة يحظى على ضوئها لبنان بوقف كامل لاطلاق النار
جلسة لمجلس الوزراء الإثنين في السرايا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-23

وصول قافلة مساعدات دولية إلى معبر المصنع تضم مواد غذائية وطبية وإغاثية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-11

وصول قافلة جديدة من المساعدات الاغاثية الاردنية الى معبر المصنع الحدودي...

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-21

وصول القافلة الأردنية الخامسة للمساعدات الإغاثية والطبية عبر معبر المصنع

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

وصول القافلة الثانية من المساعدات الأردنية إلى معبر المصنع الحدوديّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة

LBCI
أخبار لبنان
14:39

باسيل لـ"جدل": "ورقة" الحزب أساسية لدى إيران والحزب انتخب الرئيس ومنح الحكومة الثقة

LBCI
أخبار لبنان
13:33

مصادر للـLBCI: رفض اتفاق وقف إطلاق النار سيؤدي إلى استمرار التدمير والتهجير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-05-20

5 دقائق فقط قد تغيّر حياتك: دراسة تكشف سرّ إطالة العمر

LBCI
فنّ
2026-05-22

بالأسماء: حملة الاعتقالات بقضية المخدرات في تركيا تابع... نجوم جدد في دائرة الاتهام بينهم ممثلة شهيرة لم يُعثر عليها

LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-07

أمن الدولة: توقيف لصوص سطوا على محل Whish Money في الغبيري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
15:20

4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

افتتاح مدهش للمونديال ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كندا تلتحق بموجة الحظر: الأطفال خارج السوشال ميديا بشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لاون الرابع عشر في إسبانيا… خطاب بابوي بلغة الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحزب يُسقط هيرون 1 فوق البقاع… ماذا خسر سلاح الجو الإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

علي الطاهر أهمية الأنفاق والموقع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:18

ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية

LBCI
أخبار لبنان
08:19

"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض

LBCI
خبر عاجل
07:14

أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي

LBCI
حال الطقس
03:34

طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات

LBCI
خبر عاجل
04:11

وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 12-6-2026

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More