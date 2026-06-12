اتصالات مكثفة بين مستشاري الرئاسات الثلاث لمقاربة خطة متكاملة يحظى على ضوئها لبنان بوقف كامل لاطلاق النار

كشفت مصادر سياسية عن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الـ24 الماضية بين مستشاري الرئاسات الثلاث جرى خلالها نقاشات تفصيلية مطولة لجهة مقاربة خطة جامعة متكاملة يحظى على ضوئها لبنان بوقف كامل لاطلاق النار .



وتأتي مناقشة هذه الخطة على ضوء زيارة المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت ومن خلال المواكبة القطرية لكافة الطروحات والمجريات وبالتالي دعم الرياض والدوحة للموقف اللبناني الموحد.



وأكدت المصادر حصول تقدم كبير في نقاشات المستشارين الثلاثة وأن الاتصالات ستبقى مستمرة لتفكيك بعض النقاط المتباين حولها.