المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: ندعم السلطات اللبنانية والمفاوضات

أكّد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية دعمه المفاوضات بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية.



كما أكّد دعم السلطات اللبنانية.



وقال، للجزيرة: "يجب أن يبتعد لبنان عن حروب لا علاقة له بها".



وأضاف: "يجب على السلطات الإسرائيلية أن لا تتوغل أكثر داخل لبنان".



وأعلن التحضير مع أطراف أخرى لعقد مؤتمر لدعم لبنان.



امّا عن الضفة الغربية، فأوضح المتحدث أنّ بعض الإجراءات الإسرائيلية تعارض القوانين الدولية.



وأدان بشدة أعمال العنف هناك، مطالبًا بحلول عملية في شأن توفير المساعدات الإنسانية في غزة.



وقال: "هناك تصعيد في غزة ولم نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".